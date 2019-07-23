Млада-Болеслав, Чехия, , 13:27 — REGNUM

Компания Skoda Motorsport начала продажи первых экземпляров нового раллийного автомобиля Fabia R5 evo частным командам. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

Первый автомобиль получила команда Toni Gardemeister Services (TGS). Ключи от Fabia R5 evo капитану команды вручила Шарка Кралова. Она является ответственной за клиентскую программу Skoda Motorsport.

«Как человек, который успешно выступал в ралли на Skoda Fabia S2000 и Skoda Fabia R5, я очень рад успешному сотрудничеству со Skoda Motorsport и горжусь тем, что стал первым клиентом, получившим новую Skoda Fabia R5 evo!», — заявил Тони Гардемайстер.

Сообщается, что новая машина команды Toni Gardemeister Services выступит на ближайшем ралли в Финляндии. Мероприятие начнётся 1 августа 2019 года.

Читайте также: За полгода продажи Skoda в России увеличились на 10%