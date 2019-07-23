Москва, , 13:17 — REGNUM

Объём участия Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в запуске бизнес-проектов превысил триллион рублей. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба компании.

Совокупная стоимость имущества, закупаемого по договорам лизинга, по итогам работы в 2018 году составила 242 млрд рублей, что на 60% выше результата в аналогичном периоде 2017 года. Таким образом, подчёркивают в компании, ГТЛК является самым быстрорастущим игроком на рынке лизинговых услуг в течение семи последних лет.

По состоянию на 1 июля объём инвестиций ГТЛК превысил 858 млрд рублей, при этом на каждый рубль бюджетных средств, внесенных в капитал ГТЛК в 2018 году, привлечено восемь рублей внебюджетных источников.

Средства направляются в основном на развитие лизинга авиационного, водного, железнодорожного и энергоэффективного транспорта. Также предприятие принимает участие в реализации проектов в области транспортных инфраструктурных проектов.

Чистая прибыль компании по МСФО в 2018 году составила 607 млн рублей. Объём выплаченных дивидендов — более 503 млрд рублей.