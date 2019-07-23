Обнинск, Калужская область, , 13:17 — REGNUM

23 работникам ООО «Технолига» в Обнинске не выплачена заработная плата за ноябрь и декабрь 2018 года на сумму один миллион 600 тысяч рублей, сообщили 23 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Согласно материалам следствия, за период невыплаты заработной платы денежные поступления на счет предприятия в 10 раз превысили размер долга работникам. В настоящее время часть задолженности уже погашена. Расследование уголовного дела продолжается. Между тем, преступление по ч.2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев») предусматривает лишением свободы на срок до трёх лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области генеральный директор ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» Евгений Шорохов не выплачивал работникам завода заработную плату в разные периоды, начиная с сентября 2016 года. Общая задолженность по заработной плате составила 12 миллионов рублей. Как показали результаты бухгалтерских экспертиз, проведенных по постановлению следователя, директор производил платежи по счетам общества, имеющие более позднюю очередность, чем выплата заработной платы, имея реальную возможность ее выплаты.

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