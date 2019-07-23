Челябинск, 23 июля 2019, 13:15 — REGNUM
Свалка в Челябинске будет рекультивирована к 2021 году. Об этом журналистам сообщили в областном минэкологии.
Сейчас на площадке уже идут работы. Техника работает по 12 часов в день. Подготовительный период стартовал 15 июля и продлится ориентировочно до октября.
В ходе подготовительного периода будет извлечено 135 тысяч кубометров уплотнённых отходов. Их пересыпят с грунтом, а затем распределят таким образом, чтобы тело свалки обрело форму, которая запланирована проектом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, свалку закрыли в сентябре 2018 года. А действовала она с 1949 года.
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