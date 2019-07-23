Сеул, , 13:19 — REGNUM

В первой половине 2019 года экспорт морепродуктов из Южной Кореи в Японию сократился на 5,7%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по морским делам и рыболовству.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года экспорт морепродуктов в Японию составил $354 млн, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий экспорт морепродуктов из Южной Кореи также сократился на 6,3%, до $1,27 млрд.

Известно, что экспорт тунца сократился на 21,8%, палтуса — на 16,3%, водорослей Ким — на 5,6%. С другой стороны экспорт устриц увеличился на 12,9%, морских ушек — на 12,4%, ундарии перистой — на 16,2%.

«Мы сделаем все возможное, включая диверсификацию рынков стран Юго-Восточной Азии и США, чтобы к концу года увеличить экспорт морепродуктов до 2,5 млрд», — сообщили представители министерства.

Известно, что в июне текущего года правительство Японии усилила контроль импорта пяти видов южнокорейских морепродуктов в ответ на решение ВТО о запрете экспорта морепродуктов из префектуры Фукусима.