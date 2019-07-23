Минск, , 13:06 — REGNUM

Александр Лукашенко 23 июля проводит республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая, требуя максимальной отдачи при проведении уборочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Виды на урожай хорошие. Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы. С полей мы должны взять 9,5 млн т: и рапс, и кукуруза на зерно, и гречиха, и просо. Ниже нельзя!» — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.Селекторное совещание проходит с участием руководства президентской администрации из нового минского президентского дворца с участием генпрокурора, глав МВД, Комитета госконтроля, совмина и минсельхозпрода. Видеосвязь с ними поддерживают назначенные Лукашенко главы облисполкомов, помощники президента по областям и другие чиновники.

По данным минсельхозпрода республики, в 2019 году значительно увеличены посевные площади. Уборочные площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) составляют 2251 тыс. гектаров или на 273,9 тыс. гектаров больше прошлогоднего.

«Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) на текущую дату убрано 20 процентов площадей, намолочено 1403,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности 32,2 ц/га», — проинформировало министерство в сводке за 22 июля.