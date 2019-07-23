Москва, , 13:04 — REGNUM

В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.

Отмечается, что речь идет о законе, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах. Сейчас ее необходимо будет устанавливать либо рядом, либо внутри самих терминалов.

«Изменения приведут к сокращению доступности финансовых услуг для огромного количества людей в небольших населенных пунктах», — отметил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центральный банк России (ЦБ) рекомендовали владельцам банкоматов и платёжных терминалов заблаговременно извещать о размере комиссии при оплате через терминал.

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