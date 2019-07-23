Брянск, , 13:00 — REGNUM

Брянская область за период с 1 июня по 1 июля 2019 года не изменила размер своего государственного года. По данным Министерства финансов РФ, на 1 июля 2019 года в регионе имеется долг 7,295 млрд рублей и это только бюджетные кредиты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитеты региона за месяц смогли отдать бюджетные кредиты на сумму 300 млн рублей. На 3,5 млн руб. также сократились долговые обязательства по муниципальным гарантиям. Однако на 130 млн рублей увеличился заём муниципальных образований по коммерческим кредитам.

Отметим, что Брянская область занимает второе место по объёму наименьшего госдолга среди регионов ЦФО. Меньше всего должна государству Владимирская область — почти 3,9 млрд рублей.