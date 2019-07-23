Москва, , 12:55 — REGNUM

Закон, наделяющий Центробанк правом устанавливать размер комиссии за безналичные переводы и эквайринг, Госдуму приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Так, ЦБ получит право определять максимальные значение размера комиссии, которую банки могут взимать со своих клиентов за такие услуги как безналичная оплата товаров в магазинах и переводы с карты на карту. Нововведение коснется не только карт платежных систем РФ, но и карт других платежных систем.

Точный размер комиссии в законе не указан, а лишь прописано право регулятора ее устанавливать. Как отмечали ранее в ЦБ, регулятор будет прибегать к таким мерам в крайних случаях. Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») уже отмечал, что такие нормы будут стимулировать участников рынка быстрее договариваться друг с другом и устанавливать тарифы на эквайринг, а пользоваться своим правом Центробанк будет крайне редко. При этом в самом ЦБ уже заявляли, что предельная комиссия по платежам юрлицам может достигать от 0,2% до 0,7%.