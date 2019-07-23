Москва, , 13:08 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла закон, уточняющий сроки содержания под стражей и порядка их продления, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля. Речь идет о некоторых «льготах» для обвиняемых по «экономическим статьям» Уголовного кодекса РФ.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Принятыми поправками в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) вводится обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО. Пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям.

«После получения ходатайства о продлении срока судья должен принять решение не позднее пяти суток. В случае отказа в его удовлетворении, будет назначаться более мягкая мера пресечения, — например, залог или домашний арест», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Одновременно законом по ряду «экономических статей» запрещается помещать в следственный изолятор директоров компаний и индивидуальных предпринимателей.

Володин заверил, что преступления, связанные с мошенничеством, растратой, злоупотреблением должностными полномочиями в коммерческих компаниях, будут расследоваться также как и сегодня, но на досудебной стадии подозреваемые и обвиняемые в этом предприниматели не будут содержаться в СИЗО.

Вместе с тем во фракции «Справедливая Россия» предостерегли от завышенных ожиданий от реализации норм и указали на существующую правоприменительную практику.