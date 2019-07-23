Москва, , 12:54 — REGNUM

Власти Москвы планируют закупить свыше 900 погонных километров гранитного бордюра. Соответствующая информация размещена на официальном сайте госзакупок.

Закупка состоит из четырёх лотов. Начальная (максимальная) цена контракта всех четырёх составляет свыше 2,9 млрд рублей. Основная доля закупаемой продукции приходится на марку бордюра ГП один высотой 300 миллиметров и шириной 150 миллиметров. Начальная стоимость одного метра данной продукции составляет 2572 рублей.

Также планируется закупить небольшие объемы — от 3 до 17 километров гранитных бордюров нестандартного размера, например, криволинейных. Начальная стоимость таких наименований доходит до 20 749 рублей за метр.

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