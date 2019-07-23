Йошкар-Ола, , 12:43 — REGNUM

Власти Марий Эл планируют расширять географию полётов из Йошкар-Олы после возобновления авиасообщения с Москвой. Перспективными направлениями считаются Сочи, Крым и Санкт-Петербург, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

По словам главы Марий Эл Александра Евстифеева, в современном мире авиасообщение необходимо: оно требуется для работы, туризма, отдыха, лечения и обучения, наличие прямых рейсов повышает инвестиционную привлекательность республики.

Первым рейсом из Йошкар-Олы в Москву прилетели 31 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное сообщение было прервано в январе 2016 года в связи с истечением срока договора с авиакомпанией «Руслайн». Позднее авиакомпания подала иск о взыскании задолженности за субсидируемые авиаперевозки в отношении Марий Эл. Частично долг был погашен в конце 2015 года, однако условием для дальнейшей работы компании в качестве республиканского авиаперевозчика являлось полное погашение задолженности.

В начале июня Евстифеев заявлял, что ремонт взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта Йошкар-Олы, минимально необходимые для налаживания авиационного сообщения, закончатся до 20 июня. При этом реконструкция ВПП произойдет позднее — примерно через 1,5 года.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили, что готовы субсидировать полёты в Йошкар-Олу в 2019 году. Субсидии будут предоставляться авиаперевозчикам на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части недополученных доходов, сумма не будет превышать 30%.

До настоящего времени Марий Эл оставалась единственным регионом Приволжского федерального округа, который не имел регулярного авиасообщения с Москвой.

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