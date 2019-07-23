Нур-Султан, , 12:46 — REGNUM

В Акмолинской области Казахстана выявлены массовые случаи умышленного занижения доходов объектов курортной зоны. Об этом сообщает 23 июля издание BNews со ссылкой на комитет государственных доходов министерства финансов республики.

В ведомстве отметили, что в течение четырех дней из 30 объектов курортной зоны в 20 выявлены случаи занижения доходов. В частности, некоторые объекты занижали размер своей выручки в два и более раза.

Кроме того, отмечается в сообщении, некоторые лица осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Сотрудники комитета продолжают хронометрическое обследование для установления фактического дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля директор департамента налоговой методологии комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Жаныбек Нуржанов заявил, что сотни ресторанов Алма-Аты, Нур-Султана и Чимкента скрывают свои доходы и численность персонала.

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