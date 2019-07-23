Рязань, , 12:39 — REGNUM

Объём государственного долга Рязанской области за месяц сократился ровно на миллиард рублей. На 1 июля регион должен 21,4 млрд рублей, тогда как месяцем ранее долг составлял 22,4 млрд. За месяц удалось сократить объём коммерческих кредитов, такие данные опубликовал Минфин РФ.

По коммерческим кредитам Рязанская область теперь должна 8,064 млрд руб., бюджетные кредиты составляют 13,354 млрд руб. Долгов по государственным ценным бумагам и госгарантиям нет.

Муниципальные образования за месяц немного снизили долг по бюджетным кредитам. Но увеличили на 70 млн руб. коммерческие займы. В итоге общий долг муниципалитетов по сравнению с июнем 2019 года подрос на 66 млн рублей.