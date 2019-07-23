Таллин, , 12:34 — REGNUM

Решение о понижении ставки акциза на алкогольные напитки за две недели с момента вступления в силу привело к 20%-ному росту продаж крепкого алкоголя в крупных торговых сетях, сообщает национальный вещатель rus.err.ee

Бутылки. Дно (cc) Nike_87

После вступления в силу правительственного постановления торговая сеть Prisma снизила цену более чем на 300 наименований крепких и слабоалкогольных напитков, Coop — на 800, а Maxima — на 50. После чего за двухнедельный период, согласно статистике, в магазинах Prisma был зафиксирован рост продаж крепкого алкоголя на 10−15%, в Сoop — на 20%, в Rimi — на 25%.

Продажи слабоалкогольных напитков остаются пока на уровне прошлого, 2018 года. Представители торговых сетей Coop и Rimi объяснили это жарким летом 2018 года, когда традиционно такие напитки пользуются большим спросом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительства стран Прибалтики пытаются с помощью налогов решить проблему алкоголизма, но они это делают с разной скоростью и между собой не сотрудничают. Пока в Эстонии и Литве повышали акцизы на алкоголь, Латвия не спешила, что помогло ей получить значительные доходы в бюджет за счет продажи алкоголя покупателям из соседних прибалтийских республик и Финляндии. Эстонский же бюджет и бизнес наблюдали обратный эффект.

Только лишь в марте 2019 года в Латвии вступили в силу новые положения налоговой реформы. Ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии стала такой же, как в Литве, но осталась значительно ниже, чем в Эстонии. Эстония, в свою очередь, решила снизить акцизы, что не понравилось латвийским властям. Латвийский президент Кришьянис Кариньш назвал данное решение «развязыванием войны». Затем он предложил ввести единую акцизную ставку на алкоголь в Прибалтике.

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