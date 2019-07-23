Пусан, Южная Корея, , 12:32 — REGNUM

Китайская пивоварня Tsingtao выступит спонсором музыкальных фестивалей в Пусане и Чонджу. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, крупнейшая пивоваренная компания Китая выступит спонсором на Busan Rock Festival, который пройдет в парке Samnak Ecological Park, расположенном в районе Сасан-гу, с 27 по 28 июля 2019 года.

Кроме того, пивоварня Tsingtao также выступит спонсором Jeonju Ultimate Music Festival (JUMF), который пройдет на многоцелевом стадионе Jeonju Stadium, расположенного в районе Токджин-гу города Чонджу, провинция Чолла-Пукто, в период с 2 по 4 августа.

Известно, что на фестивалях китайская компания проведет несколько мероприятий и рекламных акций.