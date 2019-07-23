Москва, , 12:30 — REGNUM

Закон о снижении ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче руд редких металлов, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Закон направлен на то, чтобы снизить налогообложение деятельности, связанной с добычей руд редких металлов, которые образуют собственные месторождения, а также тех редких металлов, которые становятся основными или попутными компонентами в рудах других редких металлов.

Так, закон дает полный список редких полезных ископаемых — к ним относятся литий, рубидий, титан, цирконий, ванадий, бериллий, стронций, а также другие редкоземельные металлы. Сегодня ставка НДПИ на добычу таких металлов достигает 8%, закон же устанавливает, что она составит 4,8%.

Кроме того, закон также вводит понижающий коэффициент — через 120 налоговых периодов с начала добычи редкого металла коэффициент составит 0,1. Это будет стимулировать развитие добычи редких металлов, уверены авторы инициативы.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2020 года.