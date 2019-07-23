Калининград, , 12:25 — REGNUM

Возможностью посетить Калининградскую область по бесплатным электронным визам за первые две недели июля воспользовались уже полторы тысячи иностранцев, а заявки на получение виз подали порядка 8 тыс. человек. Об этом на пленарном заседании германо-российского форума «Петербургский диалог» в немецком Бонне рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«За две недели работы «калининградских электронных виз» подано более восьми тысяч заявлений, в область въехали около полутора тысяч иностранцев из 26 стран», — сказал Алиханов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с сегодняшнего дня, 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, могут получить граждане 53 стран.

Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течение четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит восемь дней.