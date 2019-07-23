Воронеж, , 12:20 — REGNUM

21 млрд 728,4 млрд рублей составил объем государственного долга Воронежской области на 1 июля 2019 года, следует из данных, опубликованных Минфином РФ.

Отметим, что по сравнению с данными на 1 января 2019 года Воронежской области удалось значительно сократить объем госдолга — на начало года его показатель подбирался к отметке в 31 млрд. Таким образом, за полгода региону удалось сократить госдолг более чем на девять миллиардов рублей.

Изменилась и структура долга: если на 1 января половину — почти 15,3 млрд — составляли коммерческие долги, то на 1 июля основная часть долга (19,9 млрд) приходится на бюджетные кредиты, а ещё 1,7 млрд — государственные ценные бумаги. Коммерческих кредитов регион сегодня не имеет.

Отметим, что Воронежская область среди регионов ЦФО с самым низким уровнем госдолга заняла одиннадцатое место. Самый низкий госдолг имеет Владимирская область (3,9 млрд), самый высокий — Московская область (125,7 млрд).