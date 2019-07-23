Москва, , 12:17 — REGNUM

Правительство должно создать благоприятные условия для инвестиционных вложений в рыбной отрасли — пока что, несмотря на высокие прибыли, темпы обновления флота оставляют желать лучшего. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Валентина Матвиенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это единичные случаи. Нам нужно обновить флот. Коллеги, изношенность нашего рыболовецкого флота колоссальная! И 20 судов, о которых сказали, что они заложены, это капля в море!» — заявила Матвиенко.

«Должен быть системный план обновления нашего рыбного флота. Покажите, сколько судов, каких судов должно быть, кто будет вкладывать эти инвестиции? Нам рывок нужен, понимаете? Президент поставил задачу: везде должен быть рывок! А мы вот такими маленькими шажками для галочки. Ну сделайте рывок!» — сказала спикер Совфеда.

По словам представителей Минсельхоза, по тем соглашениям, что с рыбаками уже твёрдо подписаны на строительство, флот будет обновлён по мощности на 65% в северном бассейне и на 25% в Дальневосточном бассейне — только на механизме инвестиционных квот.

Помимо этого, есть программа по компенсации затрат на обновление судов. Однако Матвиенко такой ответ не устроил: по её словам, рыболовецкие компании заработали огромное количество денег, однако условия добычи рыбы остаются бедственными.

«Я попрошу комитет по сельскому хозяйству отдельно подготовить этот вопрос. Расскажите нам подробно, сколько у нас отечественного рыболовецкого флота, какой процент износа, где, в каком объёме. И представьте график ваших действий, мер, которые позволят условно через 5−10 лет обновить вышедший из строя уже полностью отработанный отечественный флот», — потребовала Матвиенко.

«По Минобороны у нас есть полная ясность: в таких-то войсках заменено полностью на новые вооружения на 70%, через два года будет 85%. Суда, самолёты и так далее. Сделайте такой план и покажите, что вы управляете этим делом!» — добавила она.