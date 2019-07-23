Москва, 23 июля 2019, 12:57 — REGNUM
В России порядка 25−30 млн человек находятся в так называемой «серой» зоне, и что происходит с их заработными платами, не знает ни Росстат, ни Минтруд, ни даже профсоюзы, считает президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Борис Кравченко. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Федеральной службы государственной статистики о том, что самая распространённая заработная плата в России составляет 23,5 тысячи рублей.
Кравченко добавил, что для легализации рабочих мест требуются серьёзные усилия на государственном уровне, причем ключевым элементом этого процесса должно стать серьёзное ужесточение ответственности за использование неофициальных трудовых отношений. Иными словами, как отметил президент КТР, работодателю должно стать крайне невыгодно использовать нелегальный труд.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, которые опубликовали «Известия», наиболее распространённая заработная плата в России составляет 23,5 тысячи рублей. Отмечается, что именно эта сумма соответствует модальному (то есть наиболее часто встречающемуся) показателю заработка в России за апрель 2019 года и наиболее объективно отражает уровень доходов населения в стране.
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