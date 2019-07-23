Москва, , 12:57 — REGNUM

В России порядка 25−30 млн человек находятся в так называемой «серой» зоне, и что происходит с их заработными платами, не знает ни Росстат, ни Минтруд, ни даже профсоюзы, считает президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Борис Кравченко. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Федеральной службы государственной статистики о том, что самая распространённая заработная плата в России составляет 23,5 тысячи рублей.

«Уровень заработных плат в стране остаётся на скандально низкой отметке, — сказал Кравченко. — Ситуация изменится только в результате борьбы за свои права организованных работников. Что касается самих цифр, то они, очевидно, близки к истине, но я хочу подчеркнуть, что здесь речь идёт о тех работниках, заработные платы которых поддаются измерению. Между тем в России порядка 25−30 млн наемных работников до сих пор находятся в так называемой «серой» зоне, и что происходит с их заработными платами, не знает ни Росстат, ни Минтруд, ни даже профсоюзы. А это где-то больше трети всего работающего населения. Пока не произойдёт легализация этих рабочих мест, вряд ли можно говорить о модальной зарплате, медианной и других показателях».

Кравченко добавил, что для легализации рабочих мест требуются серьёзные усилия на государственном уровне, причем ключевым элементом этого процесса должно стать серьёзное ужесточение ответственности за использование неофициальных трудовых отношений. Иными словами, как отметил президент КТР, работодателю должно стать крайне невыгодно использовать нелегальный труд.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, которые опубликовали «Известия», наиболее распространённая заработная плата в России составляет 23,5 тысячи рублей. Отмечается, что именно эта сумма соответствует модальному (то есть наиболее часто встречающемуся) показателю заработка в России за апрель 2019 года и наиболее объективно отражает уровень доходов населения в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России