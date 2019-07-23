Паджу, 23 июля 2019, 12:08 — REGNUM
Южнокорейская компания LG Display расширит свои производственные мощности в Паджу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
По их словам, LG Display планирует инвестировать 3 трлн вон (~$2,54 млрд) в расширение предприятия P10 по производству OLED-панелей 10,5 поколения.
«Наша цель — достичь объема производства в 15 тыс. панелей в месяц. Мы расширяем свои производственные мощности по мере роста рынка OLED-панелей», — сообщили представители компании.
Известно, что по состоянию на 23 июля стоимость акций компании составила 17 250 вон (~$14,64), что на 2,37% больше по сравнению с 22 июля.