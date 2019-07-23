Вильнюс, 23 июля 2019, 11:47 — REGNUM
Литва, массово вырубая леса и продавая древесину, похожа на «банановую республику», леса стали заложниками предпринимателей, которые не думают о завтрашнем дне и распродают этот едва ли не единственный ресурс, а чтобы спасти ситуацию необходимо ввести мораторий на вырубку леса хотя бы на десять лет. Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал литовский предприниматель Людвикас Андрулис, а запись стала вирусной и в настоящий момент массово распространяется среди литовских пользователей социальной сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 июля.
По мнению Андрулиса, вся отрасль погрязла в коррупции и работает по принципу «выруби, выкопай, продай, пропей».
В Литве за несколько лет объёмы вырубки леса увеличились в несколько раз. Почти вся мебельная промышленность Литвы в настоящий момент работает на нужды корпорации Ikea. Рынок строго поделен — кто-то изготавливает для шведского гиганта стулья, которые продают по всему миру, кто-то кровати, столы, кухонные комплекты и так далее.
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