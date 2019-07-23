Вильнюс, , 11:47 — REGNUM

Литва, массово вырубая леса и продавая древесину, похожа на «банановую республику», леса стали заложниками предпринимателей, которые не думают о завтрашнем дне и распродают этот едва ли не единственный ресурс, а чтобы спасти ситуацию необходимо ввести мораторий на вырубку леса хотя бы на десять лет. Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал литовский предприниматель Людвикас Андрулис, а запись стала вирусной и в настоящий момент массово распространяется среди литовских пользователей социальной сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 июля.

По мнению Андрулиса, вся отрасль погрязла в коррупции и работает по принципу «выруби, выкопай, продай, пропей».

«Мне не нужна даже древесина — если Литве нужна древесина для мебели или строительства, или ещё для чего-то, её нужно импортировать от дурачков, а не экспортировать умным», — пишет предприниматель, и добавляет: «вырубая и экспортируя лес мы являемся настоящей банановой республикой — такой характеризующий термин Никарагуа, Гватемалы и Коста-Рики появился неспроста, они живут с экспорта бананов. Сегодня мы большая банановая республика, нежели вышеперечисленные страны. И как в тех странах и было — законы пишут и их исполняют собственники банановых плантаций».

В Литве за несколько лет объёмы вырубки леса увеличились в несколько раз. Почти вся мебельная промышленность Литвы в настоящий момент работает на нужды корпорации Ikea. Рынок строго поделен — кто-то изготавливает для шведского гиганта стулья, которые продают по всему миру, кто-то кровати, столы, кухонные комплекты и так далее.

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