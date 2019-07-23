Москва, , 11:43 — REGNUM

В 2019 году проведена реформа распределение квот в крабовой отрасли. По расчётам правительства, она принесёт 50 млрд рублей в обновление основных фондов в этой сфере. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в Совете Федерации.

«Согласно условиям заключаемого договора, по новым правилам на победителя аукциона возлагается обязанность по строительству на территории России промысловых судов. Сумма необходимых инвестиций в строительство судов оценивается в 50 млрд рублей и предусматривает строительство до 36 среднетоннажных судов-краболовов», — заявил Патрушев.

С целью повышения экономической эффективности от предоставления в пользование прав на добычу крабов с 1 мая 2019 года принят федеральный закон №86.

«Он предусматривает распределение 50% квот путём проведения аукционов, а не как это было ранее по историческому принципу», — напомнил министр.