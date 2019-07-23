Москва, , 11:33 — REGNUM

В правительстве рассмотрят вопрос повышения привлекательности квот по отдельным видам водных биоресурсов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в Совете Федерации.

«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.

Он напомнил, что в 2018 году также был осуществлён комплекс мероприятий по закреплению долей квот на 15 лет, а также по установлению единого морского пространства для промышленного и прибрежного рыболовства.

С 1 января 2019 года новые нормы вступили в силу.

«Важно отметить, что вопрос переоформления договоров о закреплении рыбопромысловых участков законодательно урегулирован», — указал министр.

Приказ о переоформлении участков будет утверждён в ближайшее время и направлен в Минюст для госрегистрации.