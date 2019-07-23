Москва, , 11:32 — REGNUM

Российский фондовый рынок стал целиков спекулятивным, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о планах ЦБ РФ не допускать граждан РФ к покупке иностранных ценных бумаг без прохождения тестирования на знание рисков.

«Но нужно понимать, что российский фондовый рынок в целом является более рискованным, чем международный фондовый рынок, и это тот случай, когда протекционизм представляется мне неоправданным, так как оборачивается неоправданным ущемлением интересов граждан РФ, — сказал экономист. — Дело в том, что российский фондовый рынок является целиком и полностью спекулятивным. Его нельзя (за редкими исключениями) назвать инструментом перетока средств из одной отрасли в другую. Речь идет не об инвестировании в реальный сектор экономики или в торговлю и другие отрасли. Речь идёт именно о спекуляциях. Получается, что Банк России выступает в защиту российского спекулятивного сектора против международного. Но с какой стати надо защищать одних спекулянтов против других?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Делягина, шаги ЦБ РФ могут отсечь от рынка иностранных ценных бумаг людей с небольшими суммами, в которых брокеры не заинтересованы. Это, как полагает экономист, способствует монополизации сегмента иностранных ценных бумаг, которые приходятся на Россию.

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