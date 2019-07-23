Москва, 23 июля 2019, 11:32 — REGNUM
Российский фондовый рынок стал целиков спекулятивным, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о планах ЦБ РФ не допускать граждан РФ к покупке иностранных ценных бумаг без прохождения тестирования на знание рисков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Делягина, шаги ЦБ РФ могут отсечь от рынка иностранных ценных бумаг людей с небольшими суммами, в которых брокеры не заинтересованы. Это, как полагает экономист, способствует монополизации сегмента иностранных ценных бумаг, которые приходятся на Россию.
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