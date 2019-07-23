Москва, , 11:25 — REGNUM

В структуре рыбопромыслового хозяйства России превалируют производства с низкой добавленной стоимостью. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в Совете Федерации.

«В минувшем году мы произвели 4 млн 164 тыс. тонн рыбной продукции. Между тем структура производства на судах рыбопромыслового флота всё ещё остаётся неудовлетворительной. По-прежнему около 75% составляет продукция с относительно низкой добавленной стоимостью», — заявил Патрушев.

Он отметил, что после ввода в эксплуатацию новых судов и перерабатывающих заводов ожидается изменение ситуации. С этой целью предусмотрена новая нефинансовая мера поддержки — уже действующая сегодня программа предоставления инвестиционных квот для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Подчеркну, что в соответствии с установленными процедурами проводится контроль за использованием квот по целевому назначению. По итогам реализации трёх этапов кампании по распределению инвестквот в ближайшие пять лет будет построено 43 новых судна и 26 рыбоперерабатывающих заводов», — отметил Патрушев.

Общий объём дополнительных инвестиций достигнет 188 млрд рублей.

Отметим, что за первый квартал 2019 года инвестиции выросли в два раза и достигли 4,6 млрд рублей. Объёмы экспорта рыбы и морепродуктов в 2018 году превысили 2,2 млн тонн, что на 105 тыс. тон больше, чем годом ранее.