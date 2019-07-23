Сеул, , 11:32 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года южнокорейская сталелитейная компания POSCO зафиксировала увеличение операционной прибыли и объема продаж. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале 2019 года объем продаж компании составил 16,32 трлн вон (~$13,84 млрд), а операционная прибыль — 1,68 трлн вон (~$1,42 млрд), чистая прибыль — 681,4 млрд вон (~$578,2 млн)

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи компании увеличились на 1,5%, чистая прибыль — на 17,4%, а операционная прибыль, напротив, сократилась на 14,7%.

По словам представителей компании, POSCO удалось достичь такого высокого показателя благодаря увеличению продаж дочернего POSCO International. Объем продаж компании составил 7,47 трлн вон (~$6,33 млрд), операционная прибыль — 724,3 млрд вон (~$614,6 млн), чистая прибыль — 545,4 млрд вон (~$462,79 млн).

Представители компании надеются, что во второй половине года спрос на сталь в Китае улучшится за счет чего объем консолидированных продаж увеличится до 66,8 трлн вон (~$56,68 млрд), неконсолидированных продаж — до 31,1 трлн вон (~$26,38 млрд), а объем производства — до 36,2 млн тонн.