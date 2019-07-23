Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM

Более 79 млрд рублей необходимо привлечь на проведение «Универсиады-2023» в Екатеринбурге, заявил на заседании бюджетного комитета Заксобрания Свердловской области региональный министр спорта Леонид Рапопорт.

Как сообщает интернет-газета Znak, министр уточнил, что большая часть суммы, а это 53 млрд рублей будет привлечена из федерального бюджета. Также Леонид Рапопорт подчеркнул, что регион уже направил средства на землеустроительные работы и работы связанные с обустройством сетей.

Речь идёт о сумме в размере более 235 млн рублей, которые переведут на счёт создаваемой «Дирекции строительства Универсиады».

Напомним, что ранее было принято решение о строительстве объектов Универсиады в микрорайоне «Новокольцовский». Соответствующий проект подготовлен, но на данный момент ещё не утверждён.