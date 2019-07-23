Москва, , 11:17 — REGNUM

Рыбная отрасль демонстрирует одни из лучших экономических показателей в агропромышленном секторе России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в Совете Федерации.

«Отрасль демонстрирует положительную динамику по всем ключевым экономическим показателям», — заявил Патрушев.

При этом вылов водных биоресурсов в 2018 году заметно увеличился и превысил 5 млн тонн.

«Это рекорд за последние 26 лет», — подчеркнул он, отдельно отметив улов дальневосточных лососей, которые составили в прошлом году 776 тыс. тонн, превысив уровень 2016 года почти на 240 тыс. тонн.

«Что касается текущего года, то, согласно прогнозам, мы также ожидаем улов лосося на высоком уровне, достаточном для обеспечения внутреннего и внешнего спроса», — отметил Патрушев.

В целом выручка организаций рыбной отрасли выросла на 10% — до 341 млрд рублей, добавил министр.