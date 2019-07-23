Москва, 23 июля 2019, 11:25 — REGNUM
Рядовых граждан РФ могут отсечь от рынка международных ценных бумаг, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о планах ЦБ РФ допускать граждан РФ к покупке иностранных ценных бумаг только после прохождения соответствующего теста на знание рисков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, ограничительные меры ЦБ едва ли серьёзно изменят баланс инвестиций в пользу российских ценных бумаг. Крупных инвесторов это препятствие точно не остановит, а изменить ситуацию исключительно за счёт мелких игроков вряд ли получится.
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