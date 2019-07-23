Москва, , 11:25 — REGNUM

Рядовых граждан РФ могут отсечь от рынка международных ценных бумаг, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о планах ЦБ РФ допускать граждан РФ к покупке иностранных ценных бумаг только после прохождения соответствующего теста на знание рисков.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Логика Банка России проста: граждане РФ якобы будут вкладываться в российские ценные бумаги, и соответственно спрос на них будет выше, — сказал Делягин. — На мой взгляд, это глупость в чистом виде, потому что если мой брокер заинтересован в том, чтобы я вкладывался в соответствующие ценные бумаги, он поможет мне пройти этот тест. Это отсекает людей с небольшими суммами, в которых брокеры не заинтересованы. Это способствует монополизации сегмента иностранных ценных бумаг, которые приходятся на Россию, и это отсекает обычных российских граждан от рынка международных ценных бумаг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, ограничительные меры ЦБ едва ли серьёзно изменят баланс инвестиций в пользу российских ценных бумаг. Крупных инвесторов это препятствие точно не остановит, а изменить ситуацию исключительно за счёт мелких игроков вряд ли получится.

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