Москва, , 11:14 — REGNUM

В понедельник, 23 июля, котировки нефти марки Brent не смогли дотянуться до отметки 64 доллара за баррель, несмотря на сохранение напряжённого геополитического фона, где на этот раз в центре внимания оказался захваченный Ираном британский танкер в Ормузском проливе. Не сумев сохранить набранные очки, к концу дня цены вернулись на исходные позиции и остаются неподалёку от уровня 63 доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями (АУФИ) Геннадий Николаев.

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Аналитик отмечает, что в текущий период рынок вяло реагирует на обострение геополитической обстановки.

«Это во многом связано с тем, что игроки обеспокоены ростом активности производителей, не входящих в ОПЕК, и прежде всего речь идёт о США, — поясняет аналитик. — Опасения сохранения переизбытка предложения, несмотря на усилия группы ОПЕК+, не дают покупателям уверенности, а беспокойство по поводу ослабления мирового спроса на фоне замедления экономики только подливает масла в огонь».

По мнению Николаева, даже дальнейшее обострение обстановки вокруг Ирана вряд ли вызовет устойчивый и сколько-нибудь продолжительный подъём котировок, поскольку рынок слишком зациклен на балансе спроса и предложения.

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«С учётом такого настроя игроков, Brent скорее всего будет и далее продаваться на попытках роста», — прогнозирует экономист.

Эксперт АУФИ добавил, что в краткосрочной перспективе подъёму Brent будет дополнительно препятствовать укрепление доллара, спрос на который сохраняется и на утренних торгах во вторник, 23 июля.

«Далее рынок временно переключится на данные по запасам нефти в США от API и Минэнерго. В случае возобновления давления Brent рискует снова протестировать уровень 62 доллара за баррель», — считает эксперт.