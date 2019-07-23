Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM

В ежегодном рейтинге журнала Forbes оказались три свердловских предпринимателя. Рейтинг опубликован в периодическом издании.

Первым из тройки оказался гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Состояние богатого уральца на 2019 год оценили в 4,4 млрд долларов. Козицын занял 24-ую строку в рейтинге из 200 пунктов.

Вторым свердловчанином оказался глава Русской медной компании Игорь Алтушкин, чьё состояние лишь ненамного меньше — 4,3 млрд долларов. Алтушкин идёт сразу же за Козицыным в рейтинге и занимает 25-ую позицию. Предприниматели известны как инвесторы храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.

Третий уралец сильнее отдалился от остальных, но сумел забежать в топ-50. Глава «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский с состоянием в 2,2 млрд долларов занял 46-ую строку рейтинга.

Напомним, ранее Козицын, Алтушкин и Пумпянский занимали менее выгодные позиции в рейтинге Forbes. Гендиректор УГМК был на 25-й строке, глава РМК — на 33-й, а Пумпянский ‑ и вовсе на 62-й.

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