Москва, , 11:02 — REGNUM

Российская валюта медленно переходит к ослаблению, заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 июля главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению эксперта, центральным вопросом, вокруг которого на этой неделе, вероятно и будут происходить аналитические дискуссии, станет вопрос времени и скорости этого снижения.

Читайте также: Пара доллар/рубль «стремится уйти» ниже 63

«В самом популярном сценарии заметное ослабление рубля может начаться во второй половине этой недели, — полагает экономист. — Это очень логично, учитывая, что здесь проходит пик налоговых выплат российскими экспортёрами, и здесь же всё больше будет ощущаться растущая нервозность участников торгов от ожидания итогов заседаний Европейского центрального банка и Банка России».

По мнению эксперта, у этого «популярного сценария», очевидно, есть все предпосылки, что бы сработать, если бы не одно «но». Техническая картина динамики курса рубля буквально кричит о том, что падение российской валюты может начаться уже сегодня, 23 июля, отмечает аналитик.

«Представляется вполне оправданным уже сегодня сместить дневной торговый диапазон рубля к более низким значениям к доллару США к 63 — 63,6 и к евро к 70,7—71,4», — заключил эксперт ЦАФТ.

Читайте ранее в этом сюжете: Волатильность рубля возрастет — эксперт