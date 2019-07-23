Сеул, , 10:53 — REGNUM

В первом квартале 2019 года медицинские страховые компании Южной Кореи зафиксировали убытки в размере 400 млрд вон (~$339,42 млн). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей National Health Insurance Service.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале текущего года объем страховых взносов составил 16,34 трлн вон (~$13,86 млрд), а страховое покрытие — 16,73 трлн вон (~$14,19 млрд).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убытки компаний увеличились почти на 280 млрд вон (~$237,59 млн).

По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, страховые выплаты получили 36 млн человек. Известно, что к 2023 году тарифы страховых взносов планируют увеличить с 62,7% до 70%.

В 2018 году медицинские страховые компании зафиксировали убытки в размере 177,8 млрд (~$150,87 млн). Специалисты National Health Insurance Service предполагают, что страховых компаний с каждым годом будут фиксировать убытки. Так в 2019 году убытки составят 3,16 трлн вон (~$2,68 млрд), в 2020 году — 2,72 трлн вон (~$2,3 млрд), в 2021 году — 1,67 трлн вон (~$1,41 млрд), в 2022 году — 1,68 трлн вон (~$1,42 млрд), в 2023 году — 868,1 млрд вон (~$736,62 млн).