Иркутск, , 10:50 — REGNUM

Федеральное агентство воздушного транспорта стало ответчиком сразу по четырём искам иркутской авиакомпании «ИрАэро». Как сообщает ИА «ИрСити», все они находятся сейчас Арбитражном суде Москвы и судя по официальной информации сайта «Электронное правосудие», могут быть рассмотрены в течение июля 2019 года.

В пресс-службе авиакомпании «ИрАэро» иркутскому СМИ пояснили, что иски поданы с целью взыскать задолженность по субсидируемым маршрутам, но информация о направлениях и периодах не раскрывается.

Напомним, «ИрАэро» осуществляет субсидируемые пассажирские перевозки, активно участвуя в социально-экономическом развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 2019 году авиакомпания открыла рейсы из Жуковского в Санкт-Петербург, Кызыл, Караганду, Кокшетау, Петропавловск. Маршруты «ИрАэро» связали регулярным сообщением Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Также авиакомпания организовала регулярные рейсы в Северную столицу из Барнаула, Иркутска и Москвы.

Ранее сообщалось, что с 2019 года субсидирование воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении будет круглогодичным. Согласно данным сайта Росавиации, «ИрАэро» положены субсидии по пяти направлениям: Владивосток-Москва, Иркутск-Сочи, Иркутск-Санкт-Петербург, Магадан-Иркутск и Магадан-Хабаровск. При этом размер субсидии на одного пассажира составляет от 4 тысяч рублей до 7,4 тысяч.