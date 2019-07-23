Нур-Султан, , 10:54 — REGNUM

Объем производства свежей рыбы в Казахстане по итогам первой половины 2019 года составил 10,9 тыс. тонн, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 23 июля сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период производство переработанной или консервированной рыбы сократилось на 25,2%, до 4,3 тыс. тонн. По итогам первых четырех месяцев 2019 года около 60% внутреннего спроса на рыбную продукцию обеспечивалось за счет импорта. Объем импорта вырос на 5,1%, до 15,4 тыс. тонн, экспорта — на 14,5%, до 9 тыс. тонн.

Отметим, по состоянию на 1 июля 2019 года свежая и охлажденная рыба в Казахстане стоила 742,6 тенге ($1,93) за один килограмм, что на 13,7% больше, чем годом ранее. Мороженая рыба подорожала на 20,3%, до 1082 тенге ($2,81).

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