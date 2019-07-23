Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM

В Свердловской области отрыто свыше одной тысячи вакантных рабочих мест, на которых предлагается заработная плата от 100 тыс. рублей и выше ежемесячно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе HeadHunter Урал.

Рейтинг предложений возглавляет вакансия, предлагающая доход до одного миллиона рублей. Причём работодатель отмечает, что сумма заработка может быть и выше, так как зависит от продуктивности работника и выполнения им параметров ключевых показателей.

«Чаще всего вакансии с заработной платой от 100 тысяч рублей в Свердловской области сегодня можно встретить в профессиональных сферах «Продажи», «Строительство», «IT, телеком», «Рабочий персонал», «Производство», «Топ-менеджмент», «Транспорт», «Медицина», «Авто» и «Маркетинг», — сообщили в пресс-службе HeadHunter Урал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что Екатеринбург вошёл в тройку самых трудолюбивых городов России. Согласно проведённому агентством «ТурСтат» опросу, 14% респондентов отдали предпочтение уральской столице.

В мэрии Екатеринбурга отметили, что ситуация на рынке труда в областном центре значительно лучше чем в целом по стране. Связано это с активным предложением вакансий по широкому спектру специальностей в различных отраслях производства, строительства и торговли.

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