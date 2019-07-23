Тюмень, , 10:49 — REGNUM

В Тюмени вновь не нашли застройщика для возведения дома для тюменских полицейских. Согласно конкурсной документации, выигравшему тендер подрядчику предстоит до 15 ноября 2021 года построить 71-квартирный ведомственный дом по улице Чайковского, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

По информации на сайте, на аукцион было подано две заявки. Обе признаны несоответствующими требованиям закупки. Одна фирма предлагала построить дом для полицейских за 210,5 млн рублей, другая — на миллион дешевле. Однако обе не устроили аукционную комиссию по причине недостаточного опыта и деловой репутации.

Отметим, что лот появился от 24 июня 2019 года и был повторным. Прежнюю закупку отменили 6 июня 2019 года.