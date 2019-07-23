Нур-Султан, , 10:32 — REGNUM

Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов предложил исключить из перечня работ и услуг, запланированных в бюджете, 68 государственных заданий на общую сумму 38 млрд тенге ($98,8 млн). Об этом министр заявил 23 июля на заседании правительства, сообщает агентство «КазТАГ».

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, 68 из 173 заданий планируется перевести на государственные закупки. Министр отметил, что министерство национальной экономики Казахстана планирует принять меры для усиления ответственности за неэффективное использование бюджетных средств.

Смаилов добавил, что для повышения эффективности расходования бюджетных средств предлагается создать механизмы с использованием типовых проектов. Это позволит сократить затраты на разработку документации, считает министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая председатель счетного комитета Казахстана Наталья Годунова заявила, что стоимость проектно-сметной документации, выполненной на бюджетные деньги, в среднем завышена на 15−30%.

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