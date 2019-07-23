Сеул, , 13:33 — REGNUM

Крупнейший южнокорейский авиаперевозчик Korean Air объявил о планах потратить 6 млрд долларов на закупку новых самолётов. Как сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо», компания приобретёт 20 Boeing 787.

Новые лайнеры необходимы для расширения сети дальне‑ и среднемагистральных международных маршрутов. С этой целью флот компании пополнят 10 самолётов Boeing 787−10 и 10 Boeing 787−9. В качестве поставщика был выбран именно американский производитель, несмотря на недавний скандал с неисправными Boeing 737 MAX.

Кроме того, Korean Air возьмёт в лизинг ещё 10 самолётов за 1,6 млрд долларов, что позволит запустить новые маршруты в Китай и на Филиппины уже во второй половине этого года. В частности, южнокорейцы смогут отправиться в Нанкин, Чжанцзяцзе и Ханчжоу, а также в город Кларк на Филиппинах.