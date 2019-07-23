Сеул, , 12:40 — REGNUM

Правительство Южной Кореи потратит 415 млн долларов на строительство железнодорожной сети на восточном побережье страны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства транспорта.

Строительство будет завершено к 2022 году. Железная дорога пройдёт от мегаполиса Пусана на юге страны до города Каннына на востоке, а в перспективе может быть продлена и на территорию Северной Кореи; её протяжённость составит более 350 километров.

Отличительной особенностью дороги будет её полная электрификация — сейчас в Южной Корее электрифицированы лишь метрополитены и отдельные участки ж/д магистралей. Чаще всего используются тепловозы, работающие на дизельном топливе. Электрификация позволит значительно сократить стоимость эксплуатации, снизить стоимость билетов для пассажиров и начать эксплуатацию высокоскоростных поездов.