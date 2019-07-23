Сеул, , 12:02 — REGNUM

Рост экономики Южной Кореи может замедлиться из-за ограничений на экспорт, установленных ранее правительством Японии. Такое мнение высказал министр финансов Республики Корея Хон Нам Ки, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В начале июля Япония ужесточила правила экспорта в Южную Корею основных материалов, необходимых для производства полупроводников и высокотехнологичной продукции. Всего введение санкций скажется на производстве тысячи товаров, рассказал министр. Как следствие, пострадают десятки компаний и тысячи работников, что неизбежно скажется на экономике в целом.

На прошлой неделе Банк Кореи уже понизил прогноз роста экономики страны в 2019 году с 2,5% до 2,2%. Хон Нам Ки полагает, что в ближайшие месяцы оценка может стать ещё более пессимистичной.

Одним из способов уменьшения негативных эффектов является государственная программа поддержки НИОКР в размере 254 млн долларов, которая сейчас находится на рассмотрении парламента. Как бы то ни было, при сохранении японских санкций в ближайшее время достичь прежних темпов роста экономики Южной Корее не удастся, убеждены эксперты.