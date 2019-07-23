Пхеньян, , 12:13 — REGNUM

Санкции против Северной Кореи привели к закономерному результату — внешняя торговля страны сократилась практически вдвое. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад Корейского агентства по продвижению торговли и инвестиций (KTIPA).

По итогам 2018 года объём экспорта и импорта КНДР составил 2,8 млрд долларов, что на 49% ниже показателя 2017 года, когда он находился на уровне 5,6 млрд долларов.

Что касается экспорта, то он сократился на 86% до 243 млн долларов — в 2017 году он достигал 1,8 млрд долларов. В то же время, импорт снизился не так резко — на 31% с 3,8 млрд до 2,6 млрд долларов. В результате отрицательное сальдо внешнеторгового баланса увеличилось с 2 млрд долларов до 2,4 млрд долларов. Это создаёт дополнительные трудности для Северной Кореи, которая испытывает острую нехватку иностранной валюты; ранее основным каналом её поступления были отчисления рабочих, трудящихся за рубежом, и доходы от туристов, однако санкции ООН ограничивают не только возможности для экспорта и импорта, но и для получения иностранной валюты.