Нур-Султан, , 10:18 — REGNUM

Для модернизации перерабатывающих производств агропромышленного комплекса Казахстана планируется привлечь транснациональные корпорации. Об этом 23 июля заявил заместитель премьер-министра республики Жинис Касымбек на заседании правительства, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, в октябре 2019 года в программу развития агропромышленного комплекса планируется внести изменения, касающиеся прозрачности государственной поддержки, рационального использования земельных ресурсов, встречных обязательств агробизнеса и других направлений.

Касымбек отметил, что в настоящее время реализуется около 30 проектов в сфере агропромышленного комплекса на сумму $3 млрд. Кроме того, применяются меры субсидирования процентных ставок по кредитам и иные меры господдержки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля на заседании правительства Казахстана обсудили меры по привлечению иностранных инвестиций в республику. Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что до конца 2019 года в республике планируется запустить 30 крупных проектов с иностранным участием.

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