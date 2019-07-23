Пхеньян, , 10:19 — REGNUM

Экономика КНДР прекратила свой рост и испытывает самые серьёзные трудности за последние 20 лет. К такому выводу пришли эксперты южнокорейского Института стратегии национальной безопасности (INSS), сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Северная Корея (сс)Bjørn Christian Tørrissen

Из-за жестких международных санкций, от которых КНДР страдает уже два года, местные заводы и фабрики не могут ввозить необходимые материалы и оборудование, что сказывается на качестве и количестве выпускаемой продукции. Тенденция будет продолжать ухудшаться, что в конечном счёте приведёт не только к снижению ВВП, но и вызовет остановку крупных инфраструктурных и строительных проектов, убеждены эксперты. В частности, уже наблюдаются проблемы в провинциях Канвон, Южная Пхёнан и Янган.

Экономические трудности, с которыми КНДР справиться самостоятельно не может, подтолкнут руководство страны быть более уступчивыми на переговорах по денуклеаризации. В связи с этим, во второй половина 2019 года может быть достигнут существенный прогресс, считают учёные.