Екатеринбург, , 10:12 — REGNUM

Более 1,5 млрд рублей смогли получить свердловские предприниматели благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Об этом заявил замглавы свердловского министерства инвестиций Евгений Копелян, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Сумма была разделена между 400 предприятиями. Ещё 3 тысячи 865 субъектов смогли получить соответствующие консультации и обучение.

В ходе продвижения нацпроекта в регионе задействуют ещё 3,2 млрд рублей. Из них 2,1 млрд будут получены из ранее заготовленных фондов для дачи гарантийной поддержки и льготного кредитования, 976,6 млн рублей будут выданы из федерального бюджета, 83,5 млн рублей потратит область, а ещё 800 тысяч рублей найдут в бюджетах муниципалитетов.

Напомним, 4 апреля глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла признал, что многих начинающих предпринимателей приходится отговаривать от идеи воспользоваться «быстрыми деньгами». В фонде консультируют бизнесменов, чтобы они рассчитывали на более серьёзные стартовые вложения или инвестиции.

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