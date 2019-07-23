Оренбург, 23 июля 2019, 10:02 — REGNUM
С начала 2019 года экспорт продукции АПК Оренбургской области составил 50,9 млн долларов США — это 116,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Он отметил что совместно с Минсельхозом России проанализированы возможные точки роста и утвержден региональный проект экспорта продукции АПК. Цель проекта — достичь экспорта продукции АПК в стоимостном выражении в размере 187,6 млн долларов США к концу 2024 года. Промежуточная контрольная точка — 2021 год, когда регион должен выйти на показатель в 141,1 млн долларов.