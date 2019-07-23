Оренбург, , 10:02 — REGNUM

С начала 2019 года экспорт продукции АПК Оренбургской области составил 50,9 млн долларов США — это 116,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Оренбургская область связывает с развитием экспорта значительные планы экономического роста, в том числе экспорта продукции АПК. Наши экспортные возможности намного больше, есть существенный потенциал для роста, который дополнительно стимулируется обострением продовольственной проблемы в мире, увеличением спроса на продукцию агропромышленного комплекса на новых рынках — в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и арабского Востока. У региона есть внутренние ресурсы для наращивания производства, в том числе на экспорт, и понимание того, что нужно делать», — сказал врио губернатора Денис Паслер.

Он отметил что совместно с Минсельхозом России проанализированы возможные точки роста и утвержден региональный проект экспорта продукции АПК. Цель проекта — достичь экспорта продукции АПК в стоимостном выражении в размере 187,6 млн долларов США к концу 2024 года. Промежуточная контрольная точка — 2021 год, когда регион должен выйти на показатель в 141,1 млн долларов.