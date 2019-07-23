Челябинск, , 10:02 — REGNUM

По итогам первых пяти месяцев 2019 года в Челябинске было реализовано 5555 новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем годом ранее. Об этом 23 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего за отчётный период в Челябинске было куплено машин российской марки Lada. Автомобили тольяттинского автозавода приобрёл каждый пятый покупатель (21,3%).

Второе место по реализации занимают машины корейского бренда KIA. Они занимают 15,7% челябинского рынка. Тройку лидеров замыкают французские автомобили компании Renault. Их доля в местном авторынке составляет 10%. В общей сложности автомобили этих трёх брендов занимают около половины (47%) челябинского авторынка. Доля машин остальных компаний не превышает 9%.

Напомним, российский автомобильный рынок новых легковых машин в июне 2019 года занял пятое место в Европе.

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