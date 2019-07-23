Оренбург, , 09:49 — REGNUM

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер предложил изменить земельное законодательство на федеральном уровне, что, по его мнению, позитивно отразится на выполнении задач по наращиванию производства сельхозпродукции и ее экспорту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Для вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения требуется доказать, что земля не использовалась в течение трёх и более лет подряд, что зачастую проблематично. Денис Паслер предложил уменьшить срок подтверждённого неиспользования земель сельскохозяйственного назначения до одного года.

По словам врио главы Оренбуржья, федеральное субсидирование проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» даже с учетом областного софинансирования позволяет компенсировать только 35% затрат. Для того чтобы выполнить задачи федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в полном объёме, нужно рассмотреть вопрос об увеличении средств федерального бюджета на 2020—2021 годы до 70% от предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади, как и предусмотрено в государственной программе. Продлить сроки действия Постановления № 406 до конца года, а также ввести субсидирование логистических затрат сельхозпроизводителям при поставках продукции за рубеж напрямую, независимо от вида транспорта.

«Так мы решаем несколько стратегических задач, поставленных в Национальном проекте «Международная кооперация и экспорт: создаем новых экспортёров, выводим из тени экспортную выручку, стимулируем аграриев наращивать экспортные объемы продукции более высокого качества», — пояснил Денис Паслер.